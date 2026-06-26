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Политика

Стало известно о разработке нового механизма вступления стран в ЕС

Politico: ЕС разрабатывает план постепенной интеграции кандидатов в члены союза
Virginia Mayo/AP

Европейская комиссия разрабатывает план по предоставлению странам-кандидатам в члены ЕС экономических льгот до их вступления в объединение. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на двух чиновников.

Газета пишет, что сейчас правительства ищут способы ускорить расширение без снижения требований для вступления в ЕС. По словам чиновников, предложения являются частью стратегии Еврокомиссии по «постепенной интеграции» кандидатов, в рамках которой им будут предоставляться более широкие права по мере проведения реформ, пока заявки государств на членство находятся на рассмотрении.

По информации Politico, в список обсуждаемых «преимуществ» входит: участие в некоторых программах финансирования ЕС, преференциальные торговые соглашения и частичный доступ к единому рынку до вступления в союз. При этом определенный «пакет» преимуществ у каждой страны-кандидата будет свой. И доступ к льготам будет предоставляться в каждом конкретном случае в зависимости от того, насколько каждая страна соответствует правилам ЕС и сколько реформ она провела, отметил один из чиновников.

Цель такого подхода состоит в том, чтобы помочь странам-кандидатам оставаться на пути в ЕС, но при этом предоставлять им «стимулы» для проведения реформ, объяснило СМИ.

Издание пишет, что постепенная интеграция предложила бы странам аналогичные членству экономические выгоды без необходимости вступления стран в ЕС. В материале говорится, что это предложение уже получило большую политическую поддержку, чем предыдущие планы.

«Необходима определенная параллельная, но необходимая экономическая интеграция. Принцип «больше за большее» хорошо проверен и должен быть принят для поддержки тех кандидатов, которые добиваются лучших результатов, чем другие», — заявил разработавший стратегию расширения литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

Еврокомиссия намерена добиваться поддержки этой инициативы со стороны столиц стран ЕС, и официальные лица надеются, что лидеры одобрят работу над более широкой программой на заседании Европейского совета в октябре или декабре, сообщает Politico.

«Такой подход также призван обеспечить полное вовлечение в процесс стран-кандидатов, таких как Украина, вступление которой в ЕС, несмотря на сильную политическую поддержку, вероятно, займет годы, без обещаний быстрого членства», — пишет СМИ.

До этого стало известно о том, что из-за сопротивления Венгрии ЕС изменил план вступления Украины в объединение и теперь намерен разблокировать в июле не пять, а два переговорных кластера. 22 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина и Молдавия будут по отдельности отвечать за свой прогресс на пути к членству в ЕС.

Весной 2026 года канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус «ассоциированного члена» ЕС в качестве промежуточного шага к членству в Европейском союзе. Также сообщалось, что эту идею поддерживает Франция. Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг «символическое» или частичное членство Киева в Евросоюзе. Глава МИД Украины Андрей Сибига также подчеркнул, что Украина отвергает частичное или поэтапное членство в Евросоюзе.

Ранее стала известна позиция Польши и Словакии по вопросу членства Украины в ЕС.

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