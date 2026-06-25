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Политика

Для восстановления Венесуэлы создадут фонд в размере $200 млн

Родригес: для восстановления Венесуэлы будет создан фонд с участием МВФ
Javier Campos/AP

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что для восстановления страны после землетрясения будет создан фонд с участием средств Международного валютного фонда (МВФ) в размере $200 млн. Ее слова передает телеканал VTV.

По словам Родригес, средства из первоначального фонда пойдут на восстановление инфраструктуры, пострадавшей в результате землетрясения.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россия пока не планирует оказывать помощь Венесуэле после разрушительного землетрясения.

Официальный представитель Кремля рассказал, что президент России Владимир Путин уже направил руководству Венесуэлы телеграмму с соболезнованиями в связи с разрушительным катаклизмом.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом 39 секунд. По данным Геологической службы США (USGS), первый подземный толчок был зафиксирован в 18:04 по местному времени (1:04 мск). Эпицентры находились в районе города Морон в штате Карабобо примерно в 160 км к западу от Каракаса, а очаг более сильного землетрясения залегал на глубине 10 км.

Ранее крупный отель обрушился в Венесуэле в результате землетрясения.

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