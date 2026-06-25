Крупный отель обрушился в Венесуэле в результате землетрясения

Землетрясение обрушило восьмиэтажный отель Hotel Eduard на побережье штата Ла-Гуайра на севере Венесуэлы. Об этом сообщает CNN.

Отель располагался в городе Макуто.

Hotel Eduard насчитывал 106 номеров. В нем могли проживать родственники нескольких венесуэльских бейсболистов, включая Горкиса Эрнандеса и Элиесера Альфонсо, говорится в публикации.

В Венесуэле вечером 24 июня произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 39 секунд. В Каракасе рухнули и получили серьезные повреждения жилые здания. В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась часть кровли терминала, после чего были отменены все рейсы.

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что в результате природного катаклизма по меньшей мере 32 человека не выжили и более 700 пострадали. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.

Ранее землетрясение в Венесуэле назвали сильнейшим за последние 126 лет.