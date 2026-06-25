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Политика

В Кремле назвали условие для помощи Венесуэле после землетрясения

Песков: РФ рассмотрит просьбы Венесуэлы о помощи, если они поступят
Javier Campos/AP

Россия пока не планирует оказывать помощь Венесуэле после разрушительного землетрясения. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если будут обращения от наших венесуэльских друзей, конечно же, они будут оперативно рассмотрены», — добавил он.

Официальный представитель Кремля рассказал, что президент России Владимир Путин уже направил руководству Венесуэлы телеграмму с соболезнованиями в связи с разрушительным катаклизмом.

Песков отметил, что число жертв, вероятно, будет значительно выше по сравнению с теми данными, которые приводили СМИ после первый часов трагедии.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом 39 секунд. По данным Геологической службы США (USGS), первый подземный толчок был зафиксирован в 18:04 по местному времени (1:04 мск). Эпицентры находились в районе города Морон в штате Карабобо примерно в 160 км к западу от Каракаса, а очаг более сильного землетрясения залегал на глубине 10 км.

Эти землетрясения стали одними из самых мощных в Венесуэле более чем за сто лет. Толчки ощущались в Каракасе и ряде других регионов страны. Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в результате стихии были разрушены здания, жилые дома и другие постройки. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении чрезвычайного положения и выразила соболезнования семьям, не уточнив число пострадавших.

Автоматизированная система PAGER Геологической службы США подсчитала, что с вероятностью 44% в результате землетрясений могут не выжить от 10 тыс. до 100 тыс. человек.

Ранее крупный отель обрушился в Венесуэле в результате землетрясения.

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