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Политика

Стало известно, планируется ли разместить ВСУ в Европе

Посол Украины Боечко: решение разместить ВСУ в странах ЕС пока не обсуждается
Reuters

Решение разместить украинские войска в европейских странах, которые граничат с Россией, пока не обсуждается, однако оно может рассматриваться после окончания конфликта. Об этом изданию «Апостроф» заявил посол Украины в Эстонии Владимир Боечко.

«С нашей стороны, решение разместить украинские войска в Евросоюзе после войны пока не обсуждается. Возможно, оно будет рассматриваться после войны и получения западных гарантий безопасности. Предстоит ждать официального приглашения от партнеров, подписывать соответствующие соглашения. Мне кажется, важно при этом помнить об обороноспособности нашего государства», — отметил он.

По его словам, отдельные подразделения ВСУ и инструкторы могли бы стать «дополнительным элементом сдерживания России» после завершения боевых действий. Украина может «дополнить» силы НАТО и разместить в Европе свои войска, однако для этого ее нужно принять в альянс, подчеркнул посол.

В ноябре 2025 года Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил после окончания боевых действий разместить украинских солдат во всех странах ЕС, которые граничат с Россией. Он отметил, что это позволит обеспечить гарантии коллективной защиты стран восточного фланга ЕС и создать дополнительные меры безопасности.

Также в мае 2026 депутат Верховной рады Олег Дунда заявил, что Киеву стоит разместить военных ВСУ в странах Балтии.

18 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал ВСУ фактически главной армией в Европе.

Ранее в Госдуме рассказали о единственной стратегии Европы в отношении России.

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