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Политика

Зеленский назвал ВСУ главной армией в Европе

Зеленский: сегодня ВСУ фактически являются главной армией в Европе
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящий момент являются фактически главной армией в Европе. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сегодня украинская армия фактически является главной армией в Европе, способной сдерживать и противостоять масштабной агрессии в течение длительного времени. И после этой войны так должно оставаться», — написал глава республики.

По мнению Зеленского, в связи с этим сегодня нужно начать думать о финансировании украинской армии на ближайшие годы.

До этого Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров президент Украины попросил финансовую поддержку для преобразования ВСУ в контрактную армию по европейскому образцу.

Политолог Владимир Скачко, комментируя подобные планы, заявил, что украинский лидер пытается улучшить имидж вооруженных сил, поскольку сейчас у них крайне негативный образ — люди буквально шарахаются от военных на улицах.

Ранее в Раде анонсировали ужесточение мер против уклонистов от мобилизации.

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