Европа стремится к прекращению огня на Украине с целью перевооружить ВСУ и ослабить позиции России в зоне СВО и за столом переговоров по урегулированию конфликта, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Стратегия у них одна — это объявление прекращения огня. Последствия этого мы понимаем. Это было и в 2014 году — Минские соглашения. Сегодня, в тот момент, когда ВСУ медленно, но верно, сдают все свои позиции на фронтах, им нужна остановка, передышка, перевооружение, передислокация, остановка активности нашей», — подчеркнул парламентарий.

По словам Чепы, такое положение дел ослабит позиции Москвы как на фронте, так и на переговорах, чего и добивается Европа.

Кроме того, депутат полагает, что любое перемирие или прекращение огня закончится провокацией со стороны Украины.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках посольского «круглого стола» в Дипломатической академии МИД РФ заявил, что Европа буквально «лезет» со своими оценками переговоров по урегулированию конфликта на Украине, «растаптывая» все «ростки здравого смысла», проявленные Соединенными Штатами.

Ранее в Финляндии заявили, что ЕС далеко продвинулся в вопросе диалога с Россией.