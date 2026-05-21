Украинский депутат предложил разместить ВСУ в Прибалтике

Депутат Верховной рады Олег Дунда заявил, что Киеву стоит разместить военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в странах Балтии. Об этом сообщает Telegram-канал «Всевидящее Око».

«Одну-две бригады ВСУ нужно разместить в Прибалтике, потому что если россияне оккупируют Прибалтику, есть вероятность, что мы потеряем тыл в виде Европы», — сказал парламентарий.

21 мая британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис рассказал, что страны Балтии охватила паника и замешательство из-за инцидентов с украинскими БПЛА.

По его словам, Эстония пытается откреститься от действий Литвы и Финляндии, которых обвиняют в открытии неба для беспилотников ВСУ. Страна старается продолжать поддержку Украины, однако не знает, как оправдывать инциденты с дронами. Латвия же, как заявил Меркурис, столкнулась с политическим кризисом из-за развала правительства: министр обороны страны ушел в отставку из-за украинских БПЛА.

19 мая Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что Украина готовится наносить удары по России с латвийской территории для уменьшения времени подлета. При этом в пресс-бюро СВР России предупредили, что членство Риги в НАТО не защитит страну от возмездия.

Ранее в Госдуме обвинили Прибалтику в подстрекательстве к третьей мировой войне.

 
