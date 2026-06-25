Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Запад раскритиковали за отсутствие стратегии по Украине

Полковник Бо: Запад не понимает, что делать дальше с конфликтом на Украине
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

У западных стран нет стратегии дальнейших шагов в отношении конфликта на Украине, и они действуют «по интуиции». Об этом заявил полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Каю Каллас спросили о стратегии по Украине, <…> она ответила, что в стратегии нет смысла, потому что ситуация слишком изменчива, и выработать ее невозможно. Но ведь именно потому, что ситуация нестабильна, стратегия и нужна. <…> Ни у США, ни у Европы нет четкой стратегии, как работать в этом направлении. Они просто действуют по интуиции — и все», — отметил Бо.

По его словам, подобные заявления говорят о том, что лидеры стран-союзников Киева не имеют опыта, и поэтому «Запад терпит поражение». И это касается партнеров Украины как в Европе, так и за океаном, считает полковник в отставке.

До этого глава МИД России Сергей Лавров отметил, что США наращивают экономическое давление на Россию на фоне паузы в переговорах. Также Лавров заявил, что США отходят от роли объективного посредника в урегулировании украинского конфликта. Также 24 июня Лавров подчеркнул, что ЕС придерживается несерьезной и неадекватной позиции по поводу переговоров с Россией по Украине.

Ранее в США назвали два возможных исхода конфликта на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 25 июня. Пенсия без заявлений, образовательный отпуск для семей и огромный дракон над Лондоном
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!