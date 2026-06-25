Полковник Бо: Запад не понимает, что делать дальше с конфликтом на Украине

У западных стран нет стратегии дальнейших шагов в отношении конфликта на Украине, и они действуют «по интуиции». Об этом заявил полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Каю Каллас спросили о стратегии по Украине, <…> она ответила, что в стратегии нет смысла, потому что ситуация слишком изменчива, и выработать ее невозможно. Но ведь именно потому, что ситуация нестабильна, стратегия и нужна. <…> Ни у США, ни у Европы нет четкой стратегии, как работать в этом направлении. Они просто действуют по интуиции — и все», — отметил Бо.

По его словам, подобные заявления говорят о том, что лидеры стран-союзников Киева не имеют опыта, и поэтому «Запад терпит поражение». И это касается партнеров Украины как в Европе, так и за океаном, считает полковник в отставке.

До этого глава МИД России Сергей Лавров отметил, что США наращивают экономическое давление на Россию на фоне паузы в переговорах. Также Лавров заявил, что США отходят от роли объективного посредника в урегулировании украинского конфликта. Также 24 июня Лавров подчеркнул, что ЕС придерживается несерьезной и неадекватной позиции по поводу переговоров с Россией по Украине.

Ранее в США назвали два возможных исхода конфликта на Украине.