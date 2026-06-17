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Политика

В США назвали два возможных исхода конфликта на Украине

Экс-сотрудник ЦРУ Биб: компромисс с Россией будет крахом долгой стратегии Запада
Станислав Красильников/РИА Новости

Конфликт на Украине завершится либо компромиссом с Россией, либо дальнейшей эскалацией с утратой государственности республики. Такое мнение в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена высказал бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб.

По его словам, Константиновка «вот-вот падет», и Западу придется столкнуться с реальностью – если конфликт и будет завершен, то только на основе компромисса. Иного пути, кроме эскалации и краха Украины как государства, нет, констатировал аналитик.

Такой сценарий поставит Запад перед необходимостью признать провал стратегии в отношении России, которой он придерживался десятилетиями. Роль, на которой союзники Киева остановились после холодной войны, более нежизнеспособна, и они встали перед вопросом, что делать дальше, указал Биб.

«Именно перед такой дилеммой сейчас стоят европейцы. В этом кроется одна из причин, почему они не хотят урегулирования этого конфликта. Ведь компромиссное завершение конфликта на Украине вынудит их искать ответ на этот вопрос. Это заставит их признать, что их тридцатилетняя внешнеполитическая стратегия потерпела полный крах», — порассуждал эксперт.

До этого американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что конфликт на Украине закончится на условиях России. По его словам, ВС РФ вскоре проведут наступление, по итогам которого конфликт завершится на условиях Москвы.

Ранее в России объяснили, чем обернется потеря Константиновки для ВСУ.

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