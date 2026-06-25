Трамп оценил главного кандидата на пост премьера Великобритании

Президент США Дональд Трамп пренебрежительно высказался о кандидате на пост премьер-министра Великобритании Энди Бернеме и назвал его «крайне либеральным». Об этом сообщает Bloomberg.

«Я ничего не знаю. Я вижу, что он был, кажется, мэром города. Я слышал, что он крайне либерален, крайне, а это значит, что он, вероятно, не откроет Северное море», — сказал Трамп во время встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Также Трамп отметил, что по многим вопросам не соглашался с уходящим в отставку премьер-министром Киром Стармером и неоднократно предупреждал его о проблемах с энергетикой, миграцией и преступностью. Американский лидер сказал, что говорил Стармеру и о том, что последний потеряет свой пост, и это произошло.

Издание отмечает, что Бернем, вероятно, станет единственным кандидатом на пост лидера Лейбористской партии вместо Стармера и может занять должность к середине июля. И слова Трампа говорят о том, что между ним и новым британским премьером могут сложиться «непростые отношения», пишет Bloomberg.

При этом недавно Бернхэм заявил, что он «довольно открыт для новых идей» по вопросу добычи нефти и газа в Северном море и не имеет определенной позиции по этому вопросу, напомнило агентство. Ранее правительство Стармера отказалось выдавать новые лицензии на разработку нефти и газа в Северном море, так как хотело перейти на более экологичные источники энергии.

22 июня Стармер объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании, так как Лейбористская партия больше не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах. Кандидатом на пост нового премьера считают бывшего мэра Манчестера Энди Бернема. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что уход Стармера, скорее всего, не повлияет на отношения Москвы и Лондона.

Ранее европейским лидерам предсказали незавидную судьбу после отставки Стармера.