Европейским лидерам предсказали незавидную судьбу после отставки Стармера

После отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера свои посты могут покинуть и другие европейские лидеры, поддерживающие Украину. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс Свободы» Армандо Мема в беседе с РИА Новости.

Он предположил, что «последуют отставки и других европейских лидеров, которые сосредоточены на антироссийской политике и военной поддержке Украины». При этом политик отказался заниматься спекуляциями на тему того, кто станет следующим. Мема призвал следить за развитием событий фразой «поживем — увидим».

22 июня Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Подводя итоги своей работы, Стармер заявил, что его партии удалось избавиться от проблемы антисемитизма, восстановить доверие к своей экономической, оборонной и внешнеполитической повестке, а также сосредоточить работу на создании более справедливой страны с равными возможностями для всех граждан.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее Зеленский обратился к Стармеру на фоне его заявления об отставке.