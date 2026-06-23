Постпред США при ООН призвал Россию и Украину к переговорам

Россия и Украина должны вернуться за стол переговоров и достичь прекращения огня. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа на заседании Совета Безопасности международной организации по российско-украинскому конфликту, которое проходит по запросу союзников Киева, передает ТАСС.

Он рассказал, что Вашингтон привержен достижению прекращения огня и урегулирования путем переговоров, чтобы как можно скорее положить конец конфликту.

«Настало время для немедленного прекращения огня. Сейчас время для того, чтобы Россия и Украина вернулись за стол переговоров и заключили мирное соглашение», — сказал Негреа.

До этого постпред Украины в ООН Андрей Мельник заявил, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. По его словам, «протянутая рука Украины повисла в воздухе», если Совбез продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться.

Ранее в Кремле заявили, что Россия ждет победы, а не выполнения договоренностей Анкориджа.