Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Постпред США при ООН призвал Россию и Украину к переговорам

Постпред США Негреа призвал РФ и Украину к немедленному прекращению огня
Mike Segar/Reuters

Россия и Украина должны вернуться за стол переговоров и достичь прекращения огня. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа на заседании Совета Безопасности международной организации по российско-украинскому конфликту, которое проходит по запросу союзников Киева, передает ТАСС.

Он рассказал, что Вашингтон привержен достижению прекращения огня и урегулирования путем переговоров, чтобы как можно скорее положить конец конфликту.

«Настало время для немедленного прекращения огня. Сейчас время для того, чтобы Россия и Украина вернулись за стол переговоров и заключили мирное соглашение», — сказал Негреа.

До этого постпред Украины в ООН Андрей Мельник заявил, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. По его словам, «протянутая рука Украины повисла в воздухе», если Совбез продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться.

Ранее в Кремле заявили, что Россия ждет победы, а не выполнения договоренностей Анкориджа.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!