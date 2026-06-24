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Политика

В США призвали Трампа не выдавать Украине лицензию на Patriot

RS: производство ракет Patriot на Украине создаст риски для нацбезопасности США
Министерство обороны Украины

Президенту США Дональду Трампу не следует выдавать Украине лицензию на производство ракет Patriot на ее территории. Такое мнение высказали журналисты американского издания Responsible Statecraft.

Как отмечается в материале, предоставление Киеву права на производство ракет-перехватчиков не решит проблему дефицита средств противовоздушной обороны (ПВО), но при этом создаст серьезные риски для национальной безопасности США.

«Поскольку конкурентам будет проще получить доступ к военной тайне. Поэтому администрации Трампа следует отклонить этот запрос», — пишет издание.

Автор материала отмечает, что Украина не сможет наладить выпуск ракет Patriot в приемлемые сроки. Так, аналогичный проект в Германии, запущенный в начале 2024 года, выйдет на полную мощность только к 2028 году.

До этого Зеленский заявлял, что Украина обладает всеми техническими возможностями для производства ракет к системам ПВО Patriot, необходима лишь лицензия от США. По его словам, в Белом доме осознают этот вопрос и готовы его решить. Президент Украины напомнил, что США передали лицензию Германии, которая уже создает снаряды, и Украина, как и ФРГ, обладает соответствующими возможностями. Он также подчеркнул, что сейчас нужен только личный одобрительный ответ Трампа.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что возможные поставки истребителей F-16 и другого вооружения для нанесения ударов по РФ являются грубым нарушением международных обязательств.

Ранее в России допустили, что автоконцерны США будут производить Tomahawk для Украины.

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