Путин прокомментировал поставки на Украину техники для ударов по РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что возможные поставки истребителей F-16 и другого вооружения для нанесения ударов по РФ — грубое нарушение международных обязательств. Об этом сообщает РИА Новости.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что американские истребители F-16 еще не скоро появятся на Украине. По словам эксперта, для принятия F-16 Украине необходимо подготовить аэродромы, по которым постоянно бьют российские военные, а также обучить персонал.

17 июня газета Le Monde сообщила, что французские военнослужащие планируют за два года обучить 26 пилотов из рядов вооруженных сил Украины (ВСУ) полетам на истребителях F-16. Некоторые летчики завершат свое обучение в сентябре текущего года.

Ранее на Украине обвинили США в отговорках по обучению украинцев пилотированию F-16.