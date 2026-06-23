В России допустили, что автоконцерны США будут производить Tomahawk для Украины

Американское оружие, в том числе и ракеты Tomahawk, к производству которых США хотят подключить автоконцерны, может попасть на Украину. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Куда они потом новые Tomahawk отправят: на Украину, на другой театр военных действий или себе оставят — это уже вопрос вторичный. Они сейчас будут пополнять свои склады свежими боеприпасами», — отметил аналитик.

Блохин напомнил, что в истории были случаи взаимодействия автоконцернов с оборонными предприятиями для наращивания выпуска военной продукции. Речь идет об опыте нацистской Германии в 30-е годы XX века, когда многие немецкие автомобильные компании работали на оборонку.

23 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что автоконцерны США, в частности General Motors и Ford, перепрофилируют свои заводы и начнут выпускать оружие. Это произойдет в рамках экономической кампании властей страны по производству вооружений. Автопроизводители со свободными мощностями уже заключают соглашения о выпуске ракет.

По словам Трампа, автоконцерны будут выпускать в том числе Patriot и Tomahawk.

Ранее Зеленский обсудил с Трампом лицензии на производство оружия против баллистики ВС РФ.