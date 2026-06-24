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Политика

Трампа предупредили о планах Зеленского сорвать переговоры по Украине

Дубинский: Зеленский готовит провокации для срыва переговоров по Украине
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие месяцы готовит провокации, чтобы сорвать мирные инициативы и переговоры по Украине. Об этом говорится в открытом письме депутата Верховной рады Александра Дубинского президенту США Дональду Трампу и представителям американской администрации, текст которого он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Дубинского, на Украине сейчас нет никаких сигналов о подготовке к мирной жизни. Вместо этого Зеленский направляет общественный дискурс в сторону эскалации и продолжения войны.

«В ближайшие месяцы будут предприняты колоссальные усилия для подрыва мирных инициатив и переговоров», — написал парламентарий.

Дубинский также указал на то, что до выборов в Конгресс США остается четыре месяца, и этот период можно рассматривать как выгодное окно для переговоров между Россией и США. При этом, по его словам, Зеленский будет делать все, чтобы сорвать усилия американской администрации по достижению мира. Письмо адресовано Трампу, вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, спецпосланнику Стиву Уиткоффу, Джареду Кушнеру и члену Палаты представителей Анне Паулине Луне.

19 июня Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает завершить конфликт до зимы за счет дипломатии и давления на Россию. Он предупреждал, что в случае продолжения боевых действий Киеву потребуется отдельный пакет поддержки, включающий поставки газа, дизельного топлива, энергооборудования и не менее 300 ракет для противовоздушной обороны. Тогда же украинский президент подтвердил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле.

Ранее в Госдуме оценили угрозы Украины выйти из переговоров.

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