Заявление постпреда Украины в ООН Андрея Мельника о том, что Киев может отказаться от переговоров и продолжать боевые действия являются шантажом. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Украина занимается шантажом. Это нормально — шантажирует Совет Безопасности. Мировое сообщество закрывает на это глаза, особенно европейцы», — констатировал Колесник.

Исходя из последних действий Киева, прекращать боевые действия он не намерен, отметил политик. Массированные налеты БПЛА на Россию до сих пор не прекращаются, подчеркнул парламентарий.

Он заявил, что ВСУ – «не слабая армия, и, когда она ударит по Европе, Россия помогать не станет».

До этого постпред республики в ООН Андрей Мельник сообщил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Он заявил, что «протянутая рука Украины повисла в воздухе» и терпение Киева «не безгранично». Если Совбез ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, утверждает Мельник.

По его словам, Украина может изменить позицию, а прекращение огня по линии соприкосновения уже является большим компромиссом.

Ранее в Совфеде заявили о новой фазе войны стран НАТО против России.