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Политика

Зеленский заявил о планах завершить конфликт на Украине до зимы

Зеленский: усиление давления на РФ поможет завершить конфликт до зимы
Christine Olsson/TT News Agency/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна рассчитывает завершить конфликт до наступления зимы за счет дипломатических усилий и усиления давления на Россию. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

По словам украинского президента, если боевые действия продолжатся еще одну зиму, Киеву потребуется отдельный пакет поддержки — поставки газа, дизельного топлива, энергетического оборудования и как минимум 300 ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Зеленский также заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

На полях саммита «Большой семерки» (G7) Зеленский заявлял, что прошлая зима была для Украины ужасной, поэтому переговоры с Россией должны состояться до начала следующей. Президент Украины добавил, что был готов встретиться на переговорах с Путиным в Женеве, которые состоялись в феврале этого года. Украинский лидер считает, что следующие переговоры могут пройти в Швейцарии, Турции, США или в одной из стран Ближнего Востока.

До этого глава МИД Германии Йоханн Вадефуль предположил, что новые переговоры Украины с Россией при участии стран Евросоюза могут начаться этим летом.

Ранее в Кремле заявили о готовности Турции принять переговоры по Украине.

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