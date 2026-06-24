В Кремле ответили на вопрос, чем будет заниматься экс-президент Южной Осетии

Песков: обязанности Гаглоева как советника президента России пока не определены

С приходом экс-лидера Южной Осетии Алана Гаглоева на пост советника российского лидера Владимира Путина обязанности руководителей президентской администрации будут изменены. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, сфера ответственности Гаглоева на новой должности пока не определена.

«Будут внесены корректировки и необходимые добавления, распределение обязанностей руководства и администрации, и мы выпустим соответствующий документ», – сообщил Песков.

Гаглоев сложил полномочия президента Южной Осетии накануне. Тогда же стало известно, что Путин подписал указ о его назначении своим советником.

Обязанности главы республики временно исполняет премьер-министр Марат Камболов. Он был назначен председателем правительства Южной Осетии всего две недели назад. До этого Камболов около 10 дней пробыл советником Гаглоева, в обязанности которого входило курирование выполнения договора об углубленной интеграции с Россией.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, комментируя вчерашнюю рокировку в руководстве Южной Осетии, назвал Камболова уникальным управленцем высшего уровня. Ранее он руководил Курчатовским институтом.

Ранее в Госдуме рассказали, стоит ли ждать вхождения Южной Осетии в состав России.