Россия и Южная Осетия подписали договор об углубленной интеграции

Путин и Гаглоев подписали договор о глубокой интеграции Южной Осетии и России

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев и российский лидер Владимир Путин подписали договор об углублении союзнического взаимодействия между странами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Я знаю, что вы работали над этим документом. Это совершенствование нашей договорно-правовой нормативной базы, и он даст возможность углублять дальше наши взаимоотношения, прежде всего, в торгово-экономической сфере и в решении социальных вопросов в интересах граждан Южной Осетии», — сказал Путин.

Гаглоев назвал подписание документа важным этапом в развитии союзнических отношений между Москвой и Цхинвалом и шагом к «воссоединению осетинского народа».

Он отметил, что считает большой честью заключение соглашения в такой знаменательный день, и подчеркнул, что отношения двух стран выходят на новый уровень.

Также Гаглоев поблагодарил российского коллегу за выделение средств на реставрацию памятников и школьных музеев, посвященных Великой Отечественной войне.

До этого Путин встретился с президент Абхазии. Бадра Гунба поблагодарил Путина за поддержку, благодаря которой были восстановлены и открыты воздушные ворота Сухума. Гунба отметил, что по итогам 2025 года аэропорт принял более 120 тысяч пассажиров. Говоря о дальнейшем развитии авиасообщения, он уточнил, что на данный момент выполняются рейсы из Сухума в Москву, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Уфу и Нижний Новгород.

Ранее премьер Словакии сообщил Путину о готовности Зеленского встретиться с ним.

 
