В Южной Осетии сменят премьера, им может стать экс-глава Курчатовского института

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял отставку главы правительства республики Дзамболата Тадтаева. Об этом сообщило местное информагентство «Рес» по итогам заседания кабинета министров.

В ходе этого заседания премьер-министр РЮО подал заявление об уходе, после чего Гаглоев поблагодарил его за проделанную работу. По его словам, кабмин продолжит работать в полном объеме в соответствии с законодательством Южной Осетии. Первый заместитель Тадтаева Константин Джиоев будет исполнять обязанности главы правительства до тех пор, пока парламент республики не утвердит нового премьера.

По данным информагентства, в ближайшее время на рассмотрение будет внесена кандидатура Марата Камболова — государственного советника президента Южной Осетии, бывшего директора российского Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Приказ о его назначении госсоветником главы республики был подписан всего около 10 дней назад. В нем говорилось, что Камболов будет курировать взаимодействие между Южной Осетией и Россией, преимущественно по социальному и экономическому направлениям. В документе также отмечалось, что он обладает управленческим опытом.

Ранее Россия и Южная Осетия подписали договор об углубленной интеграции.