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Политика

В Южной Осетии сменят премьера, им может стать экс-глава Курчатовского института

«Рес»: глава Южной Осетии принял отставку премьера Дзамболата Тадтаева
РИА «Новости»

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял отставку главы правительства республики Дзамболата Тадтаева. Об этом сообщило местное информагентство «Рес» по итогам заседания кабинета министров.

В ходе этого заседания премьер-министр РЮО подал заявление об уходе, после чего Гаглоев поблагодарил его за проделанную работу. По его словам, кабмин продолжит работать в полном объеме в соответствии с законодательством Южной Осетии. Первый заместитель Тадтаева Константин Джиоев будет исполнять обязанности главы правительства до тех пор, пока парламент республики не утвердит нового премьера.

По данным информагентства, в ближайшее время на рассмотрение будет внесена кандидатура Марата Камболова — государственного советника президента Южной Осетии, бывшего директора российского Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Приказ о его назначении госсоветником главы республики был подписан всего около 10 дней назад. В нем говорилось, что Камболов будет курировать взаимодействие между Южной Осетией и Россией, преимущественно по социальному и экономическому направлениям. В документе также отмечалось, что он обладает управленческим опытом.

Ранее Россия и Южная Осетия подписали договор об углубленной интеграции.

 
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