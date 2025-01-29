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Назначен новый директор «Курчатовского института»

Новым директором «Курчатовского института» назначена инженер-физик Дьякова
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Mikhail Gerasimov/Shutterstock

Новым директором Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» стала Юлия Дьякова. Об этом сообщило правительство России в официальном Telegram-канале.

Юлия Дьякова – инженер-физик, доктор физико-математических наук.

«Родилась в 1985 году в поселке Комсомольский в Воркуте, Коми АССР. Окончила Московский инженерно-физический институт (технический университет), после чего работала в Институте кристаллографии имени А. В. Шубникова Российской академии наук», — говорится в сообщении.

В «Курчатовский институт» Дьякова пришла в 2017 году на должность замруководителя, позже возглавила Курчатовский комплекс НБИКС-природоподобных технологий. С 2018 года Дьякова была замдиректора «Курчатовского института» по научной работе.

Несколько лет спустя, в 2021 году, она заняла пост первого заместителя директора по науке. В том же году директором «Курчатовского института» назначили экс-замминистра образования и науки Марата Камболова.

Смена директора Центра связана с решением о создании института развития НИЦ «Курчатовский институт». Новую структуру возглавит Камболов, говорится на сайте учреждения.

Ранее в «Курчатовском институте» рассказали, как превратить Арктику в цветущий край.

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