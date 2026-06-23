В Госдуме назвали возможного преемника ушедшего в отставку главы Южной Осетии

После сложения полномочий Аланом Гаглоевым следующим президентом Южной Осетии может стать «уникальный управленец высочайшего уровня» Марат Камболов. Об этом заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

«Предполагаю, [что преемником Гаглоева станет] Марат Камболов. Марат Аркадьевич уникальный управленец высочайшего уровня, отмеченный орденами за реальные дела. При этом, насколько мне известно, ему удалось остаться глубоко человечным и преданным малой родине человеком. Он пользуется огромным доверием среди земляков благодаря личной порядочности, доброте и конкретной заботе о людях. Еще Марат Аркадьевич многодетный отец. Мне как куратору Международного Союза отцов это кажется важным», — сказал Кузнецов.

23 июня Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий главы республики Южная Осетия в связи с переходом на работу в администрацию президента России.

После сложения полномочий Гаглоевым временно исполнять обязанности президента республики будет председатель правительства Южной Осетии Марат Камболов. Ему 61 год, родился в Северной Осетии. В разные годы работал на руководящих должностях в министерстве образования и науки РФ, министерстве по делам национальностей и федеративным отношениям РФ.

Ранее парламент Южной Осетии утвердил кандидатуру нового премьера.