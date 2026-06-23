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Политика

В Госдуме назвали возможного преемника ушедшего в отставку главы Южной Осетии

Депутат Кузнецов заявил, что следующим президентом Южной Осетии может стать Марат Камболов
РИА «Новости»

После сложения полномочий Аланом Гаглоевым следующим президентом Южной Осетии может стать «уникальный управленец высочайшего уровня» Марат Камболов. Об этом заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

«Предполагаю, [что преемником Гаглоева станет] Марат Камболов. Марат Аркадьевич уникальный управленец высочайшего уровня, отмеченный орденами за реальные дела. При этом, насколько мне известно, ему удалось остаться глубоко человечным и преданным малой родине человеком. Он пользуется огромным доверием среди земляков благодаря личной порядочности, доброте и конкретной заботе о людях. Еще Марат Аркадьевич многодетный отец. Мне как куратору Международного Союза отцов это кажется важным», — сказал Кузнецов.

23 июня Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий главы республики Южная Осетия в связи с переходом на работу в администрацию президента России.

После сложения полномочий Гаглоевым временно исполнять обязанности президента республики будет председатель правительства Южной Осетии Марат Камболов. Ему 61 год, родился в Северной Осетии. В разные годы работал на руководящих должностях в министерстве образования и науки РФ, министерстве по делам национальностей и федеративным отношениям РФ.

Ранее парламент Южной Осетии утвердил кандидатуру нового премьера.

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