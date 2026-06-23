Сенат США проголосовал за прекращение войны с Ираном

Сенат США, где большинство составляют представители Республиканской партии, поддержал законопроект о прекращении военных действий США против Ирана. Об этом пишет Reuters.

«Пока неясно, как это повлияет на конфликт, поскольку администрация президента Дональда Трампа ведет переговоры о мирном соглашении с Исламской Республикой», — говорится в материале.

Как уточняет агентство, сенат проголосовал 50 голосами против 48 за совместную резолюцию, которая была принята палатой представителей в начале этого месяца, что отражает растущую обеспокоенность даже среди некоторых лояльных Трампу республиканцев по поводу непопулярного конфликта, начавшегося 28 февраля.

23 июня член совета правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов прокомментировал сообщения о том, что Иран и США создадут рабочие группы для реализации достигнутых соглашений.

По его мнению, на сегодняшний день Вашингтон и Тегеран демонстрируют готовность к компромиссам, однако неясно, сможет ли данный переговорный механизм выполнить свою функцию, в том числе из-за ливано-израильского вопроса.

18 июня президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что меморандум, подписанный сторонами, в будущем ляжет в основу новых договоренностей.

Ранее сенатор Кэссиди назвал огромной внешнеполитической ошибкой сделку США с Ираном.