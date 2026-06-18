В сенате США ужаснулись меморандумом о взаимопонимании с Ираном

Сенатор-республиканец от штата Луизиана Билл Кэссиди раскритиковал меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, назвав его «ужасным». Об этом сообщает The Hill.

«То, что я видел до сих пор, выглядит… ужасно. Это войдет в историю как огромная внешнеполитическая ошибка», — заявил Кэссиди.

США и Иран сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. По информации Reuters, документ 17 июня подписали президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание Axios сообщило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее в США подсчитали расходы на военную операцию против Ирана.