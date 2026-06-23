Эксперт: США и Иран демонстрируют готовность к компромиссам

Политолог Семенов: наличие рабочих групп говорит о стремлении США и Ирана к миру

Член совета правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в интервью «Новости Mail» прокомментировал сообщения о том, что Иран и США создадут рабочие группы для реализации достигнутых соглашений.

По мнению эксперта, на сегодняшний день Вашингтон и Тегеран демонстрируют готовность к компромиссам, однако неясно, сможет ли данный переговорный механизм выполнить свою функцию, в том числе из-за ливано-израильского вопроса.

При этом он допустил, что Вашингтон будет оказывать давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, добиваясь корректировки его позиции по Ливану.

«Вашингтон продолжит давить на Нетаньяху с тем, чтобы заставить его в течение этих 60 дней прекратить любые военные операции в Ливане», — считает Семенов.

Как сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади, Тегеран и Вашингтон создадут четыре рабочих группы.

По словам дипломата, на них будут решаться вопросы по прекращению санкций, ядерной тематике, реконструкции и экономическому развитию, а также по мониторингу и осуществлению.

21 июня в Швейцарии состоялись технические переговоры США и Ирана. Стороны обсудили детали временного меморандума о взаимопонимании. Первый раунд консультаций был завершен досрочно из-за угроз американского президента в адрес Исламской Республики.

Несмотря на это, участники встречи договорились о дорожной карте для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней.

Ранее Вэнс заявил об открытии Ормузского пролива.