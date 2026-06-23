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Политика

В европейской стране заявили об исчерпании ресурсов для помощи Украине

Премьер Болгарии Радев: Болгария достигла предела в отправке вооружений Украине
Dan Morar/Shutterstock

Болгария достигла своего предела в оказании военной и финансовой помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев, сообщает БНТ.

Премьер Болгарии подчеркнул, что София не будет поставлять оружие Украине для поддержания ресурсов армии, а также «с учетом существующих фискальных реалий».

«После 13 пакетов военной поддержки Болгария достигла предела того, что она может предоставить из ресурсов вооруженных сил без ущерба для национальной обороны. <…> Я считаю, что наша страна достигла порога своих возможностей по предоставлению военной или финансовой поддержки Украине сверх того, что уже согласовано», — отметил он.

По словам Радева, прекращение военной поддержки Украины не означает остановку помощи в других областях и не приведет к проблемам для болгарской оборонной промышленности.

9 июня министр обороны Болгарии Димитар Стоянов отметил, что конфликт на Украине нужно решать с помощью переговоров, а не путем поставок оружия Киеву. В мае Румен Радев заявил о том, что европейским политикам нужно изменить свою политику в отношении конфликта на Украине и вести переговоры с Россией.

Также в июне Румен Радев сообщил, что Болгария отказалась поддержать 21-й пакет антироссийских санкций.

Ранее в Болгарии пригрозили наложить вето на санкции ЕС против патриарха Кирилла.

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