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Политика

Болгария прекратит поставки оружия Украине

Глава МО Болгарии Стоянов: конфликт на Украине нужно решать переговорами
Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конфликт на территории Украины следует решать переговорами, а не поставками оружия. Об этом заявил новый министр обороны Болгарии Димитар Стоянов в ходе презентации приоритетов в работе ведомства, передает агентство БТА.

«Мы уже ясно дали понять, что война на Украине не будет разрешена на поле боя. <...> Пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время добиваться справедливого мира, который будет определен обеими сторонами», — сказал глава болгарского минобороны.

Стоянов добавил, что Болгария больше не планирует поставлять оружие Украине. По его словам, республике «не хватает людей, а не вооружения».

В мае премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что европейским странам стоит изменить свою политику в отношении конфликта на Украине. Глава правительства признался, что его беспокоит стремление Европы одержать победу над Россией, которая является крупнейшей ядерной державой.

Ранее в США призвали к урегулированию конфликта на Украине вместо поставок Tomahawk.

 
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