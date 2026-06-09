Болгария прекратит поставки оружия Украине

Конфликт на территории Украины следует решать переговорами, а не поставками оружия. Об этом заявил новый министр обороны Болгарии Димитар Стоянов в ходе презентации приоритетов в работе ведомства, передает агентство БТА.

«Мы уже ясно дали понять, что война на Украине не будет разрешена на поле боя. <...> Пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время добиваться справедливого мира, который будет определен обеими сторонами», — сказал глава болгарского минобороны.

Стоянов добавил, что Болгария больше не планирует поставлять оружие Украине. По его словам, республике «не хватает людей, а не вооружения».

В мае премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что европейским странам стоит изменить свою политику в отношении конфликта на Украине. Глава правительства признался, что его беспокоит стремление Европы одержать победу над Россией, которая является крупнейшей ядерной державой.

Ранее в США призвали к урегулированию конфликта на Украине вместо поставок Tomahawk.