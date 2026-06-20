Болгария отказалась поддержать 21-й пакет санкций против России

Премьер Радев: Болгария наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС против России

Премтер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София отказалась поддержать 21-й пакет санкций ЕС против России. Об этом сообщает портал Nova.bg.

По его словам, Болгария поддержит только те рестрикции, которые приблизят Россию и Украину к переговорам и мирному урегулированию конфликта.

Новый пакте санкций ЕС угрожает единственному в Болгарии нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), который используется «Лукойлом».

Радев уточнил, что его не волнует патриархат русской православной церкви, которая является восточно-православной, как и болгарская. Однако его волнуют миллионы людей, которые являются прихожанами этой церкви. Таким образом Радев прокомментировал возможное включение патриарха Кирилла в санкционные списки Европы.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Европейский союз параллельно готовит 21-й пакет ограничительных мер против РФ и прорабатывает условия для будущего дипломатического диалога с Москвой.

Отдельным важным решением саммита стало продление действующих санкционных мер сроком на один год вместо привычных шести месяцев — этот шаг глава Еврокомиссии назвала демонстрацией решительной и последовательной позиции ЕС.

Ранее Лавров объяснил, почему ЕС продлил санкции против России сразу на год.