Война США и Израиля против Ирана
Премьер-министр Болгарии призвал изменить общую политику Европы по Украине

Европейским странам стоит изменить свою политику в отношении конфликта на Украине, заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев. Об этом сообщает телеканал БНТ.

Глава правительства признался, что его беспокоит стремление Европы одержать победу над Россией, которая является крупнейшей ядерной державой. Как он отметил, у европейцев даже нет возможности противодействовать современному гиперзвуковому оружию, поэтому они сильно рискуют.

«Необходимо изменить общую политику Европы в отношении конфликта на Украине», — сказал Радев.

По его мнению, Европа должна была стать лидером на переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Но вместо этого она позволила третьим игрокам перехватить инициативу.

Также болгарский премьер-министр выступил за возобновление диалога стран — членов Европейского союза (ЕС) и Москвы.

В настоящее время в ЕС обсуждают кандидатуры на позицию переговорщика от регионального содружества для потенциального диалога с Россией. Но, как пишет газета Politico, некоторые европейские чиновники опасаются, что назначение спецпредставителя может подорвать усилия по оказанию санкционного давления на Москву. Тем временем в министерстве иностранных дел России заявляют, что перспективы двусторонних контактов зависят от готовности руководства ЕС пересмотреть свой политический курс.

