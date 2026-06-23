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Политика

В Германии назвали Европу стороной конфликта на Украине

Политик Хрупалла: Европа давно стала стороной конфликта на Украине
Annegret Hilse/Reuters

Европа уже давно стала стороной украинского конфликта. Об этом заявил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла на YouTube-канале парламентской фракции АдГ, сообщают РИА Новости.

По его словам, Европа давно сконцентрирована на том, чтобы выделять Киеву деньги и вводить новые санкции против России, и поэтому она является стороной конфликта.

«Пакет на €90 млрд и новые санкции против России — вот что стоит на повестке дня… Европа уже давно не нейтральный посредник, а сторона конфликта», — отметил он.

В конце мая глава евдодипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС «явно» занимают сторону Украины и не может быть нейтральным посредником в переговорах по Украине. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Европа не может выступать посредником в урегулировании украинского кризиса, так как воюет на стороне Украины. В июне Песков говорил, что европейцы пока не готовы к посреднической роли в переговорах по Украине.

23 июня помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Россия готова к диалогу с Евросоюзом, и ЕС пытался выйти на контакт с Москвой.

Ранее премьер-министр Эстонии высказался о посредничестве ЕС в переговорах России и Украины.

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