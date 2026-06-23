Ушаков заявил, что Россия готова к диалогу с Евросоюзом

Россия готова к диалогу с Евросоюзом, политическое объединение предпринимало попытки выйти на контакт с Москвой. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Готовы», — сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что Евросоюз предпринимал «какие-то попытки» наладить связи с Россией.

17 июня агентство Bloomberg писало о попытках главы Евросовета Антониу Кошты наладить контакты с Москвой. Газета Politico сообщала, что действия Кошты вызвали негативную реакцию у правительств нескольких европейских стран.

После этого Евросоюз раскололся на два лагеря. The Washington Post писала, что что ЕС пытается установить диалог с Москвой не потому, что у европейских политиков есть в этом необходимость, а из-за нежелания остаться за бортом переговорного процесса по Украине.

Позже Кошта заявил, что Евросоюз сейчас не является посредником в урегулировании украинского конфликта и не ставит перед собой подобной задачи. Однако он подчеркнул важность создания «дипломатического канала», через который ЕС смог бы предавать Москве некие «послания».

Ранее Ушаков заявил о понимании Россией и США необходимости возобновления диалога.