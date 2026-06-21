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Политика

Премьер-министр Эстонии высказался о посредничестве ЕС в переговорах России и Украины

Премьер Эстонии Михал выступил против посредничества ЕС в переговорах РФ и Украины
IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что переговоры по мирному урегулированию на Украине должны проходить без участия европейских стран.

По его мнению, диалог возможен только напрямую между Киевом и Москвой. Евросоюз в этой ситуации не может выступать посредником, это бы ограничило возможность оказания помощи Украине.

Михал добавил, что обсуждение условий урегулирования требует «стратегического терпения», поскольку поспешные решения, как он считает, приводят лишь к негативным результатам.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что время для переговоров Евросоюза с Россией еще не пришло.

17 июня агентство Bloomberg писало, что Кошта пытается установить контакты с Москвой для переговоров по Украине. Издание Euronews сообщало, что глава аппарата Кошты Педро Луртье провел несколько телефонных разговоров с помощником президента России Юрием Ушаковым.

19 июня газета Politico писала, что контакты Кошты с РФ вызвали негативную реакцию со стороны нескольких европейских правительств.

Ранее в США объяснили планы Европы о переговорах с Россией.

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