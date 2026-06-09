В Кремле оценили шансы Европы стать посредником по Украине

Песков: европейцы не готовы быть посредниками в переговорах по Украине

Европа пока не готова к посреднической роли в переговорах по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками», — сказал он.

По мнению Пескова, в настоящее время Европа делает ставку на продолжение военных действий.

8 июня журналист издания Axios Барак Равид сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону со спецпосланником президента США Стивеном Кушнером и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Зеленский подтвердил это и отметил готовность американских дипломатов к активной работе для того, чтобы «дать толчок» переговорам.

Песков отметил, что американские переговорщики сообщат Москве содержание переговоров с Зеленским. Также он подчеркнул, что пока нет точной даты визита Уиткоффа и Кушнера в Россию.

Ранее в Кремле сообщили о закрытых контактах с Киевом.