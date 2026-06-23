Путин: правительство Украины можно охарактеризовать только как неонацистское

Правительство Украины можно охарактеризовать только как неонацистское. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает сайт Кремля.

Глава государства отметил, что удары украинских войск по детям стимулируют российских военных на поле боя.

«Потому что они (военнослужащие — «Газета.Ru») видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело. Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит», — сказал российский лидер.

В ходе совещания Путин также заявил, что мирные переговоры были прерваны по инициативе Украины, которая наносит удары по территории России, чтобы создать благоприятные условия в случае возобновления прерванного диалога. По его словам, Москва готова к диалогу с Киевом на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле.

Ранее в Кремле заявили, что Россия ждет победы, а не выполнения договоренностей Анкориджа.