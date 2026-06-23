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Политика

Мирошник рассказал, почему Европа не осуждает нацизм на Украине

Мирошник заявил, что Европа считает нацизм на Украине преимуществом
Илья Питалев/РИА Новости

Европейские страны воспринимают проявления нацизма на Украине как военное преимущество. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, европейские государства, по его мнению, достаточно позитивно относятся к фашизму и неонацизму, которые, как он утверждает, существуют на территории Украины. Мирошник заявил, что в Европе подобные проявления зачастую рассматривают как преимущество в военном отношении.

Он также выразил мнение, что стремление считать себя «высшей арийской расой» и пренебрежение общепринятыми законами и обычаями ведения войны там воспринимают скорее как достоинство, а не как негативный фактор.

Кроме того, Мирошник заявил, что Брюссель, по его мнению, не выступает против нацизма на Украине, поскольку считает этот вопрос преимущественно проблемой взаимоотношений Киева и Варшавы.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее стала известна судьба ордена Белого орла, отобранного у Зеленского.

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