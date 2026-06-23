Польша возложила на Украину ответственность за ухудшение отношений

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что отношения между Варшавой и Киевом находятся в плохом состоянии не по вине главы государства Кароля Навроцкого. Его слова приводит RMF FM.

По его словам, конфликт между странами начался не потому, что «так или иначе поступил президент Навроцкий», а потому, что Украина решила пренебречь памятью и договоренностями, которые ранее были заключены в Варшаве.

Глава канцелярии подчеркнул, что присвоение воинской части имени «героев УПА» (организация запрещена в России) является «недопустимым с точки зрения польской политики».

«Это было просто плохое решение, скандальное, оскорбительное для поляков и такое, что затрагивает нашу память, память об этих жертвах. Надеюсь, что это не было запланировано, потому что это свидетельствовало бы о еще худшем», – сказал Богуцкий.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее стала известна судьба ордена Белого орла, отобранного у Зеленского.