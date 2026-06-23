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Политика

В Госдуме рассказали, стоит ли ждать вхождения Южной Осетии в состав России

Депутат Кузнецов: процесс вхождения Южной Осетии в состав России идет в особой форме
Kazbek Basayev/Reuters

Присоединение Южной Осетии к России уже идет, но будет ли это быстрый сценарий или постепенная интеграция, станет понятно позже. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

«Процесс вхождения Южной Осетии в состав России уже идет, но в особой форме. Недавний договор об углублении союзнического взаимодействия — не только декларация. Это координация внешней и оборонной политики, унификация законодательства, соцстандартов и даже энергосистем. А ждет ли нас быстрый сценарий или постепенная интеграция, увидим. Не так давно мы встречались с осетинскими коллегами и обсуждали возможности совместных гуманитарных проектов в республике с участием нашей платформы «Волонтеры мира». Пространство добрых дел совершенно точно должно у нас быть общее», — сказал Кузнецов.

23 июня президент Южной Осетии Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий⁣⁣ и сообщил, что станет помощником Владимира Путина.

В своем обращении к гражданам Гаглоев заявил, что подписанный 9 мая Договор об углублении союзнического взаимодействия с Россией поможет осетинскому народу вновь стать единым и станет важным шагом на пути к воссоединению Южной и Северной Осетии.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Ранее в Госдуме назвали возможного приемника ушедшего в отставку президента Южной Осетии.

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