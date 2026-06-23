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Политика

Президент Южной Осетии объявил об отставке

Президент Южной Осетии Гаглоев покинет пост и станет советником Путина

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий главы республики в связи с переходом на работу в администрацию президента России. Об этом он сообщил в обращении к гражданам.

Глава республики сообщил, что накануне встретился с Владимиром Путиным, который предложил ему перейти на новую работу. Он добавил, что поддержал президента России и готов содействовать выполнению поставленных задач.

Он объяснил, что Путин предложил ему занять должность советника и содействовать реализации Договора об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. По словам главы республики, он принял это предложение и с сегодняшнего дня приступает к работе в администрации президента РФ.

Гаглоев заявил, что подписанный договор поможет осетинскому народу вновь стать единым и станет важным шагом на пути к воссоединению Южной и Северной Осетии. Он также отметил, что историческим выбором осетинского народа всегда было единство с Россией. По его словам, одной из главных задач остается преодоление разделения народа и воссоединение с Северной Осетией и Россией.

В соответствии с конституцией Южной Осетии временное исполнение обязанностей президента возложено на председателя правительства республики Марата Камболова.

Завершая обращение, Гаглоев призвал жителей Южной Осетии сплотиться вокруг нового руководства и продолжить работу на благо республики. Он также поблагодарил свою команду и жителей за совместную работу, назвав служение народу Южной Осетии величайшей честью в своей жизни.

9 мая Путин и Гаглоев подписали договор об углублении союзнического взаимодействия между странами. Президент Южной Осетии назвал документ важным этапом в развитии союзнических отношений между Москвой и Цхинвалом и шагом к «воссоединению осетинского народа».

Ранее Кир Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании.

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