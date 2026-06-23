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Политика

Путин проводит совещание с членами правительства

Путин собрал совещание с членами правительства в режиме ВКС
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин 23 июня собрал совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Кремль сообщил, основной темой совещания станет реализация программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений.

Закон о наставничестве для выпускников-медиков начал действовать в России 1 марта 2026 года. В соответствии с ним органы госвласти российских субъектов в сфере охраны здоровья обязаны создавать условия для трудоустройства и осуществления наставничества и оказывать дополнительные меры социальной поддержки.

Предыдущее совещание Путина с членами правительства 10 июня. Тогда президент и члены кабмина обсуждали меры по восстановлению инвестиционной активности. Кроме того, в начале встречи министр просвещения Сергей Кравцов рассказал об открытии новых и модернизированных объектов детского отдыха в регионах России.

Ранее Путин предупредил страны Запада о последствиях агрессии против России.

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