В Минпросвещения заявили о готовности системы детского отдыха к летней кампании

Система детского отдыха полностью готова к летней оздоровительной кампании. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, передает сайт Кремля.

«Стартовала летняя оздоровительная кампания. Система детского отдыха полностью к ней готова. <…> Все лагеря проверены Роспотребнадзором, МЧС, иными надзорными органами на предмет соблюдения противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм, антитеррористической защиты», — сказал глава ведомства.

Кравцов добавил, что в этом году в России будут работать около 40,5 тысячи детских лагерей, что на 280 больше, чем в прошлом году. По словам министра, такие благодаря таким показателям отдохнуть смогут на 100 тысяч детей больше.

Также в ходе совещания Путин заявил, что масштабная модернизация инфраструктуры детского отдыха будет продолжена. Глава государства отметил, что в ходе работ были построены 336 новых и отремонтированы 136 жилых корпусов, спортивных залов, пространств для творчества и других объектов.

Ранее родителям рассказали, как выбрать лучший детский лагерь.