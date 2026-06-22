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Политика

В Кремле раскрыли график Путина 23 июня

Путин во вторник поздравит выпускников вузов силовых ведомств
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 23 июня встретится в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, ФСИНЮ ФСО, Росгвардии и Следственного комитета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает «Интерфакс».

В пресс-службе президента рассказали, что во время этого мероприятия в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца соберутся более 600 выпускников, которые завершили обучение с отличием, их преподаватели и руководители ведомств.

Кроме того, президент проведет совещание с членами правительства РФ в формате видеоконференцсвязи, основной темой которого станет реализация программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений.

До этого Путин принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Он также возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных звания «Город воинской славы».

Ранее Песков оценил вероятность скорой встречи Путина и Трампа.

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