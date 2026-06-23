Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме оценили возможность вхождения Южной Осетии в РФ после ухода Гаглоева

Депутат Затулин: уход Гаглоева на пост советника Путина не говорит об интеграции
Сергей Бобылев/РИА Новости

Отставка главы Южной Осетии Алана Гаглоева и его переход на работу в администрацию президента РФ Владимира Путина не приведут к интеграции республики в состав России, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Уход господина Гаглоева был, как мы видим, согласованным и, более того, произошел в форме переназначения на должность советника президента Российской Федерации, что, конечно, почетно, уважаемо и не порождает в этом смысле каких-то перспектив внутреннего кризиса из-за того, что один ушел, а другой еще не пришел <...> Я не вижу здесь... интеграции Южной Осетии в Российскую Федерацию. Южная Осетия, конечно, достаточно тесно связана с Россией без поддержки России вряд ли могла существовать. И военно-политической поддержки, и экономической поддержки», — подчеркнул парламентарий.

Затулин добавил, что между Россией и Южной Осетией есть и «текущие проблемы» , связанные с формальным режимом границы, который препятствует развитию торговли и инвестиций. Кроме того, упомянутый режим препятствует росту туристического потока в Южную Осетию из РФ, отметил депутат.

«Есть много нерешенных проблем. Среди них я бы назвал статус погранперехода, таможенной зоны. Мне кажется, что надо идти по пути снятия этих барьеров, а не их совершенствования и развития», — подчеркнул он.

23 июня Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий главы республики в связи с переходом на работу в администрацию президента России.

Глава республики сообщил, что накануне встретился с Владимиром Путиным, который предложил ему перейти на новую работу. Он добавил, что поддержал президента России и готов содействовать выполнению поставленных задач.

Ранее парламент Южной Осетии утвердил кандидатуру нового премьера.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!