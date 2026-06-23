В Госдуме оценили возможность вхождения Южной Осетии в РФ после ухода Гаглоева

Отставка главы Южной Осетии Алана Гаглоева и его переход на работу в администрацию президента РФ Владимира Путина не приведут к интеграции республики в состав России, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Уход господина Гаглоева был, как мы видим, согласованным и, более того, произошел в форме переназначения на должность советника президента Российской Федерации, что, конечно, почетно, уважаемо и не порождает в этом смысле каких-то перспектив внутреннего кризиса из-за того, что один ушел, а другой еще не пришел <...> Я не вижу здесь... интеграции Южной Осетии в Российскую Федерацию. Южная Осетия, конечно, достаточно тесно связана с Россией без поддержки России вряд ли могла существовать. И военно-политической поддержки, и экономической поддержки», — подчеркнул парламентарий.

Затулин добавил, что между Россией и Южной Осетией есть и «текущие проблемы» , связанные с формальным режимом границы, который препятствует развитию торговли и инвестиций. Кроме того, упомянутый режим препятствует росту туристического потока в Южную Осетию из РФ, отметил депутат.

«Есть много нерешенных проблем. Среди них я бы назвал статус погранперехода, таможенной зоны. Мне кажется, что надо идти по пути снятия этих барьеров, а не их совершенствования и развития», — подчеркнул он.

23 июня Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий главы республики в связи с переходом на работу в администрацию президента России.

Глава республики сообщил, что накануне встретился с Владимиром Путиным, который предложил ему перейти на новую работу. Он добавил, что поддержал президента России и готов содействовать выполнению поставленных задач.

Ранее парламент Южной Осетии утвердил кандидатуру нового премьера.