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Политика

Парламент Южной Осетии утвердил кандидатуру нового премьера

«Рес»: парламент Южной Осетии утвердил Камболова на пост премьер-министра
РИА «Новости»

Парламент Южной Осетии утвердил Марата Камболова на должность председателя правительства республики. Об этом сообщает ИА «Рес» со ссылкой на решение депутатов, принятое во вторник.

Кандидатуру Камболова внес президент Алан Гаглоев, напомнив депутатам о подписанном 9 мая Договоре об углублении союзнических отношений с Россией. Глава республики выразил уверенность, что профессиональный опыт нового премьера поможет успешно реализовать достигнутые договоренности.

«Уверен, что опыт, знания и профессиональные качества Марата Аркадьевича позволят обеспечить эффективную работу правительства и успешное выполнение задач, стоящих перед республикой», — заявил Гаглоев.

Камболов, который до этого был госсоветником президента и курировал реализацию договора с Россией, сменил Дзамболата Тадтаева, который подал в отставку 8 июня, проработав на посту премьера меньше года.

Новый премьер Южной Осетии имеет многолетний опыт работы в российских федеральных органах: он занимал руководящие должности в Минобрнауки и Министерстве по делам национальностей, а с 2021 по 2025 год возглавлял НИЦ «Курчатовский институт».

Ранее в Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и YouTube.

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