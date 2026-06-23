Эксперт объяснил, что можно считать пиком обострения между Польшей и Украиной

Польские политики отказываются от украинских наград, чтобы заработать себе политические очки. Это еще не говорит об официальном смене курса Варшавы. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

При этом, по его словам, гражданам Польши действительно «официально разрешили ненавидеть украинцев» — негативное отношение к соседям у поляков было и раньше, однако оно не поддерживалось государством и лидерами общественного мнения. Теперь же все меняется.

Как считает эксперт, конфликт между Варшавой и Киевом достигнет пика, когда Польша откажется быть логистическим хабом для переправки на Украину оружия и военной техники. Однако пока говорить об этом рано.

«Польские политики находятся в той ситуации, когда они ломают голову над тем, что будет происходить в мире дальше и как в этой ситуации им не оказаться одним среди геополитических айсбергов, которые могут их раздавить, как это уже бывало в польской истории», — отметил Стремидловский.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Политик пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. После этого как польские, так и украинские чиновники начали отказываться от взаимных наград.

Накануне вице-премьер Польши и действующий депутат польского Сейма Яцек Сасин выразил мнение, что Украина сделала ставку на конфликт с Польшей.

Ранее бывший нардеп заявил, что Польша претендует на «свою долю» от Украины.