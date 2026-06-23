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Политика

Эксперт объяснил, что можно считать пиком обострения между Польшей и Украиной

Полонист Стремидловский: Польша может перестать быть военным хабом для Украины
Shutterstock

Польские политики отказываются от украинских наград, чтобы заработать себе политические очки. Это еще не говорит об официальном смене курса Варшавы. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

При этом, по его словам, гражданам Польши действительно «официально разрешили ненавидеть украинцев» — негативное отношение к соседям у поляков было и раньше, однако оно не поддерживалось государством и лидерами общественного мнения. Теперь же все меняется.

Как считает эксперт, конфликт между Варшавой и Киевом достигнет пика, когда Польша откажется быть логистическим хабом для переправки на Украину оружия и военной техники. Однако пока говорить об этом рано.

«Польские политики находятся в той ситуации, когда они ломают голову над тем, что будет происходить в мире дальше и как в этой ситуации им не оказаться одним среди геополитических айсбергов, которые могут их раздавить, как это уже бывало в польской истории», — отметил Стремидловский.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Политик пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. После этого как польские, так и украинские чиновники начали отказываться от взаимных наград.

Накануне вице-премьер Польши и действующий депутат польского Сейма Яцек Сасин выразил мнение, что Украина сделала ставку на конфликт с Польшей.

Ранее бывший нардеп заявил, что Польша претендует на «свою долю» от Украины.

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