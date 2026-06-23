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Политика

Бывший нардеп заявил, что Польша претендует на «свою долю» от Украины

Экс-нардеп Олейник: Польша не отказывалась от западных областей Украины  
Artur Widak/Global Look Press

Польша в рамках продолжающегося украинского конфликта и ухудшения отношений с Киевом из-за героизации лидерами Украины пособников нацистов не отказывается от планов получить территории западных областей этой страны. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший украинский парламентарий Владимир Олейник.
 
«Польша рассчитывала и рассчитывает на свою долю в конфликте на Украине. Что это за доля? Это пять областей Украины. Я как юрист отслеживал эту ситуацию и заметил, что уже в 2020 году было около 30 тысяч заявлений, написанных поляками в украинские суды о признании права собственности на дома во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе. Это их земли», — отметил бывший нардеп.
 
Как пояснил Олейник, речь идет о территориях, которые в 1939 году в результате Польского похода Красной армии отошли к Советскому Союзу, в том числе о городах Львов, Луцк, Ровно, Тарнополь, Станиславов.
 
До этого бывший вице-премьер Польши и действующий депутат польского Сейма Яцек Сасин заявил, что Украина сделала ставку на конфликт с Польшей.
 
Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

Ранее экс-глава МИД Украины пожаловался, что Польша ведет себя как Россия.

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