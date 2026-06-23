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Политика

Лавров отказался даже думать, что саммит на Аляске был нужен для вооружения Киева

Лавров: не хочу даже думать, что саммит на Аляске был нужен для вооружения Киева
Kevin Lamarque/Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отказался даже думать, что саммит на Аляске был задуман, чтобы выиграть время для перевооружения Украины, однако заметил, что на деле «получилось так, как получилось». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и действия европейских стран, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Но на деле получилось, так, как получилось», — констатировал Лавров.

До этого глава МИД России заявил, что реализация договоренностей, которые были достигнуты лидерами России и Соединенных Штатов во время встречи в Анкоридже, стала бы первым этапом прекращения конфликта и позволила бы начать согласование многих других деталей вокруг Украины.

Встреча российской и американской делегаций состоялась 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Участники переговоров охарактеризовали переговоры как успешные. По итогам саммита Владимир Путин заявил о возможности довести урегулирование украинского конфликта до завершения и отметил, что Россия заинтересована в долгосрочном характере процесса.

Ранее Ушаков прояснил позицию России по диалогу с Европой.

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