Трамп рассказал, на что согласится Иран ради «ядерной честности»

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Иран согласится на инспекции оружия.

«Все прекрасно понимают, что Иран согласится на инспекции основных вооружений, чтобы обеспечить «ядерную честность» на долгое время», — говорится в публикации главы Белого дома.

Незадолго до этого агентство Mehr со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Тегеран в ходе переговоров в Швейцарии не вел обсуждений по ядерной теме и не принимал на себя новых обязательств.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, рассчитанный на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США.

В документе также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

15 июня газета The New York Times написала, что Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в урегулировании войны с Исламской Республикой.

Ранее востоковед объяснил, что означает для Москвы сделка США и Ирана.