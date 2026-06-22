Иран и США не обсуждали одну из ключевых тем на переговорах в Швейцарии

Mehr: Иран не обсуждал в Швейцарии ядерную тему и не брал новых обязательств

Тегеран в ходе 18-часовых переговоров в Швейцарии не вел обсуждений по ядерной теме и не принимал на себя новых обязательств. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на осведомленные источники.

При этом представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что взаимодействие Исламской Республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) будет продолжаться в обычном режиме с учетом решений Меджлиса и Высшего совета национальной безопасности.

22 июня американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон и Тегеран в Швейцарии заложили прочную основу для согласования окончательной договоренности о завершении конфликта.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, однако за несколько часов до нее Израиль нанес новые удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане, после чего Тегеран отменил переговоры.

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.